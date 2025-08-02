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Інтерв’ю

Володимир Осєчкін: Трамп більше жартувати не буде

Володимир Осєчкін: Трамп більше жартувати не буде

Володимир Осєчкін про пости Медведєва та наказ Трампа щодо двох АПЛ, ризик (або його відсутність) Третьої Світової та про те, як Інтернет-батли колишніх і чинних президентів призводять до загострення між США та РФ, залишаючи в минулому ідею «перезавантаження 2.0» тощо. Також про «розслідування» ФБК, Венедиктова та «беззубих», які вже розбазарили весь політичний капітал і перетворили на фарс важливу місію. Детальніше на https://youtu.be/-2evhmjA_JQ

Довідка: Володимир Осечкін - російський правозахисник, колишній підприємець. Засновник громадського проєкту «Гулагу-нет!». У 2015 році емігрував до Франції, де потім став одним із засновників асоціації New Dissidents Foundation (NDF, укр. — Фонд нові дисиденти).

 

Теги:

війна в УкраїніВолодимир Осєчкінзагострення між США та РФТретя Світова
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