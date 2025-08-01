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Спорт

Ілля Забарний практично у ПСЖ: деталі трансферу

Ілля Забарний практично у ПСЖ: деталі трансферу

Захисник "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний найближчим часом стане гравцем ПСЖ. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між клубами щодо трансферу 22-річного українця були успішними. Залишилося погодити лише останні формальності, після чого Ілля перейде до ПСЖ.

Також зазначається, що сам Забарний ще в травні погодив 5-річний контракт з парижанами.

Раніше видання L'Equipe повідомлялося, що сума трансферу українського оборонця складе близько 60 млн євро.

Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист. "Вишні" фінішували на 9-му місці в АПЛ.

ForUA.com нагадує, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

псжтрансферНовини спортуІлля Забарнийфутболіст
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