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Війна

Армія РФ просунулась у Часовому Яру та Торецьку, – DeepState

Армія РФ просунулась у Часовому Яру та Торецьку, – DeepState

Збройні сили України продовжують стримувати російський натиск по всьому фронту. На жаль, за останній час ворог має низку просувань. Про це повідомляє DeepState.

Де просунулися росіяни?

Так, ворог мав успіх у Часовому Яру та Торецьку.

Водночас ворог дедалі сильніше тисне у районі адмінмежі Дніпропетровської області. За останній час окупантам вдалося просунутися на Новопавлівському напрямку – у Зеленому Гаю, біля Олексіївки та Андріївки-Клевцового.

Що відбувається на Новопавлівському напрямку

Зауважимо, днями Росія запустила пропагандистську компанію, у якій заявила про окупацію Часового Яру. У мережі з'явилося відео, як росіяни встановлюють свої триколори у мікрорайонах Шевченка та цех №2. Проте у DeepState зауважили, що за останні 2 місяці ворог зумів буквально трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко. Решта подій – це просто проникнення в тил, аби зробити "переможне" відео.


 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Торецькагресія рфвійна рф проти УкраїниЧасів Яр
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