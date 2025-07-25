З серпня квитки на потяг продаватимуть лише через Дія.Підпис

Укрзалізниця запроваджує новий механізм верифікації особи через застосунок Дія.Підпис для купівлі або повернення квитків на низку рейсів внутрішнього сполучення. Нововведення запрацює з 1 серпня 2025 року у тестовому режимі та стане обов'язковим для пасажирів кількох популярних напрямків.

Рейси, де діятиме верифікація:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Щоб придбати квиток на ці поїзди або оформити його повернення, пасажиру потрібно буде підтвердити свою особу за допомогою електронного підпису у додатку "Дія" — Дія.Підпис. Це стане обов'язковим як для онлайн-придбання, так і для операцій через каси або термінали самообслуговування.

Як пояснили в УЗ, запровадження верифікації через Дія.Підпис є частиною кампанії боротьби з "перекупниками", які масово скуповують квитки на популярні напрямки для подальшого перепродажу за завищеними цінами. В Укрзалізниці розраховують, що така верифікація унеможливить купівлю великої кількості квитків однією особою та поверне чесний доступ до квитків для реальних пасажирів.

У компанії зазначають, що після тестового періоду систему можуть розширити і на інші напрямки, якщо вона покаже ефективність.

Як працює Дія.Підпис:

- Верифікація відбувається через застосунок "Дія".

- Пасажир підписує запит на підтвердження своєї особи — це аналог електронного підпису.

Процедура займає кілька секунд і дозволяє підтвердити, що квиток купує саме та людина, яка ним скористається.