З серпня квитки на потяг продаватимуть лише через Дія.Підпис

Укрзалізниця запроваджує новий механізм верифікації особи через застосунок Дія.Підпис для купівлі або повернення квитків на низку рейсів внутрішнього сполучення. Нововведення запрацює з 1 серпня 2025 року у тестовому режимі та стане обов'язковим для пасажирів кількох популярних напрямків.
Рейси, де діятиме верифікація:
№105/106 Одеса — Київ;
№91/92 Львів — Київ;
№29/30 Київ — Ужгород;
№12 Львів — Одеса;
№27/28 Київ — Чоп.
Щоб придбати квиток на ці поїзди або оформити його повернення, пасажиру потрібно буде підтвердити свою особу за допомогою електронного підпису у додатку "Дія" — Дія.Підпис. Це стане обов'язковим як для онлайн-придбання, так і для операцій через каси або термінали самообслуговування.
Як пояснили в УЗ, запровадження верифікації через Дія.Підпис є частиною кампанії боротьби з "перекупниками", які масово скуповують квитки на популярні напрямки для подальшого перепродажу за завищеними цінами. В Укрзалізниці розраховують, що така верифікація унеможливить купівлю великої кількості квитків однією особою та поверне чесний доступ до квитків для реальних пасажирів.
У компанії зазначають, що після тестового періоду систему можуть розширити і на інші напрямки, якщо вона покаже ефективність.
Як працює Дія.Підпис:
- Верифікація відбувається через застосунок "Дія".
- Пасажир підписує запит на підтвердження своєї особи — це аналог електронного підпису.
Процедура займає кілька секунд і дозволяє підтвердити, що квиток купує саме та людина, яка ним скористається.