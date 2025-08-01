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Тихий контрнаступ: ЗСУ звільнили ще два населених пункти на південному сході

Тихий контрнаступ: ЗСУ звільнили ще два населених пункти на південному сході

Українські Сили оборони досягли помітного успіху у просуванні на східній частині Запорізької області. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, геолокаційні кадри, оприлюднені 31 липня, підтверджують, що українські військові нещодавно відновили контроль над населеним пунктом Темирівка, який розташований на північний схід від Гуляйполя.

Окрім цього, аналітики зафіксували успішне просування ЗСУ на Лиманському напрямку — на південь від Діброви (східніше Лимана). Відомо також, що українські сили відновили контроль над Маліївкою, яка розташована на південний схід від Великомихайлівки.

Загалом, у звіті наголошується, що українські війська продовжують активні штурмові дії на окремих ділянках фронту, поступово покращуючи свої тактичні позиції.

 

 

 

 

 

Теги:

війна в УкраїніISWконтрнаступ ЗСУситуація на фронті 1 серпняЛиманський напрямок
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