Найбільші гіганти світу: Forbes оприлюднив ТОП-20 глобальних компаній 2025 року

Журнал Forbes оприлюднив свій щорічний рейтинг «Global 2000» за 2025 рік, який представляє найбільші публічні компанії світу за сукупністю продажів, прибутків, активів та ринкової вартості. Цього року кожна з цих категорій досягла рекордного рівня, підкреслюючи зростання світової економіки, інформує ForUА.

Американський фінансовий гігант JP Morgan очолив список третій рік поспіль, закріпивши свою позицію лідера серед 612 американських фірм, що увійшли до рейтингу.

Ключові моменти рейтингу Forbes 2025 «Global 2000»:

Беззмінний лідер: JP Morgan знову посів перше місце, демонструючи стабільні та високі фінансові показники.

Топ-20 глобальних компаній: J.P. Morgan Berkshire Hathaway Inc. ICBC (Промисловий та комерційний банк Китаю) Saudi Aramco Amazon Bank of America China Construction Bank Agricultural Bank of China Alphabet (спільно) Microsoft (спільно) Apple Bank of China ExxonMobil Toyota HSBC Wells Fargo UnitedHealth Group Walmart Samsung Electronics Goldman Sachs (спільно) Meta (спільно)

Банківська домінація: Фінансовий сектор потужно представлений у першій десятці, включаючи чотири китайські банки (ICBC, Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China) та три американські (JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo).

Технологічні гіганти: Microsoft, Amazon, Apple та Alphabet (Google) продовжують займати високі позиції, підкреслюючи їхню величезну ринкову вартість та вплив. Зокрема, Microsoft та Amazon увійшли до першої десятки.

Стрімке зростання Nvidia: Компанія Nvidia продовжила своє вражаюче зростання, піднявшись до 47-го місця в загальному рейтингу «Global 2000», що свідчить про бум в індустрії напівпровідників та штучного інтелекту.

Глобальна присутність та різноманітність: Рейтинг включає компанії з різних регіонів світу та секторів економіки, від енергетики (Saudi Aramco, ExxonMobil) до роздрібної торгівлі (Walmart) та охорони здоров'я (UnitedHealth Group).

Методологія Forbes: Рейтинг ґрунтується на фінансових даних за останні 12 місяців, які були доступні станом на 25 квітня 2025 року.

Цей щорічний список Forbes «Global 2000» є важливим показником стану світової економіки та відображає потужність та вплив найбільших корпорацій у глобальному масштабі, демонструючи як стійкість традиційних лідерів, так і динамічне зростання нових гравців.

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