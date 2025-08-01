Переговори з топпосадовцями Путіна не дали жодного прогресу, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що переговори з найближчими топпосадовцями президента Путіна на початку цього тижня не принесли жодного прогресу щодо досягнення миру.

«У президента Трампа є багато варіантів: вторинні санкції на продаж російської нафти, яка становить значну частину доходів Росії. Є секторальні банківські санкції, які також були б дуже потужними», — зазначив Рубіо в інтерв’ю Fox Radio.

Водночас він підкреслив, що головна мета США — припинення вогню і початок переговорів. «Я думаю, що наша мета полягає в тому, щоб уникнути цього і знайти спосіб припинити бойові дії. Ми відкриті до різних шляхів, але найкращий шлях — це припинення вогню і початок переговорів», — додав держсекретар.

Проте, за його словами, наразі з російського боку немає щирого інтересу до миру. «Поки що, на нашу думку, з російського боку немає хоча б щирого інтересу до досягнення цієї мети. Тому ми продовжуватимемо бути готовими брати участь, якщо така можливість з'явиться. Але, очевидно, президент не буде чекати вічно», — резюмував Рубіо.