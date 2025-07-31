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Культура

Болдвін звинуватив суддів у наклепі та порушенні процедури розслідування у справі про вбивство українки Гатчинс

Болдвін звинуватив суддів у наклепі та порушенні процедури розслідування у справі про вбивство українки Гатчинс

Суддя штату Нью-Мексико відхилив позов актора Алека Болдвіна, який звинувачував прокурорів та слідчих у зловмисному переслідуванні та порушенні цивільних прав у справі про вбивство української операторки Галини Гатчинс на зйомках фільму "Іржа" у 2021 році.

Суддя відхилив справу без розгляду через відсутність будь-яких суттєвих дій за позовом, який був поданий до окружного суду штату на початку цього року. Адвокати Болдвіна матимуть 30 днів, щоб подати клопотання про поновлення справи, передає AP.

У позові Болдвін стверджував, що спецпрокурор Карі Моррісі, окружний прокурор Мері Кармак-Олтвіс, троє слідчих округу Санта-Фе, а також рада комісарів округу незаконно переслідували його з професійних або політичних мотивів. Він звинуватив їх у наклепі та порушенні процедури розслідування.

ForUA.com нагадує, смертельний інцидент стався на знімальному майданчику вестерну "Іржа" в Нью-Мексико у жовтні 2021 року. Під час репетиції Алек Болдвін вистрілив із реквізитного револьвера, однак у стволі виявився бойовий патрон. Куля смертельно поранила операторку Галину Гатчинс, а режисер Джоел Соуза дістав поранення.

Алек Болдвін був обвинувачений у ненавмисному вбивстві, однак у липні минулого року його справу закрили через раніше не розглянуті докази. Суддя винесла таке рішення, коли стало відомо, що прокурори не ознайомили захист із партією куль, які могли спричинити трагедію.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судрозслідуванняНовини шоу-бізнесаАлек БолдвінГалина Гатчинс
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