Зеленський поспілкувався з новообраним президентом Польщі Навроцьким

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Глава держави привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах 1 червня та побажав успіху.

Зеленський висловив очікування, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером і союзником України.

– Ми цінуємо всю підтримку, надану Польщею від самого початку повномасштабної війни: військову, політичну та гуманітарну. Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Поінформував про наслідки цього обстрілу та про ситуацію на фронті, – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що для України дуже важливо, щоб Варшава продовжувала допомагати Києву. Зеленський наголосив, що “ми захищаємо не лише себе, а й усю нашу Європу, і зокрема Польщу”.

Також вони обговорили ключові події, які відбудуться найближчими місяцями.

– Домовилися про обмін візитами, під час яких обговоримо всі актуальні питання двосторонньої співпраці. Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей, – сказав президент.

Він також подякував Навроцькому за готовність працювати разом і за запевнення в подальшій підтримці України.

ForUA.com нагадує, 1 червня в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. За його підсумками, перемогу здобув кандидат від партії Право і справедливість Кароль Навроцький.

Церемонія інавгурації Навроцького запланована на 6 серпня.