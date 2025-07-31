Легендарна Софія Ротару відреагувала на трагічні події у Києві

Народна артистка України Софія Ротару відреагувала на комбіновану атаку на Київ сьогодні, 31 липня, під час якої російські війська били безпілотниками та ракетами.

У Києві кількість загиблих зросла до 13 людей. Ротару не залишилася осторонь трагедії й висловилася про російську атаку у сторис в Instagram.

Артистка опублікувала фото житлової багатоповерхівки у Святошинському районі Києва, куди влучила російська ракета. Внаслідок атаки було зруйновано цілий під’їзд.

– Київ…, – підписала знімок Ротару, додавши емодзі у вигляді розбитого серця та геолокацію.

Фото: Софія Ротару/Instagram

Раніше сестра артистки заявляла, що, попри війну, Ротару залишається в Україні. За словами Ауріки, Софія дуже хвилюється через все, що відбувається у нашій державі.