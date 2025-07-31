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Суспiльство

Шахрай за 25 тисяч обіцяв дівчині роботу в Офісі генпрокурора

Шахрай за 25 тисяч обіцяв дівчині роботу в Офісі генпрокурора

Прокурорами Київської міської прокуратури спільно зі слідчими поліції за матеріалами ДСР Національної поліції України в Дніпрі викрито 62-річного чоловіка, який обіцяв допомогу у працевлаштуванні на посаду заступника керівника одного з Департаментів Офісу генпрокурора.

Він переконував, що, нібито, має зв’язки з «першими особами Офісу Генерального прокурора», повідомляє Київська міська прокуратура.

Ціна питання – 25 тис. євро, з яких 15 тис. необхідно було заплатити одразу, а 10 тис. вже після призначення на посаду.  

З метою конспірації чоловік просив перераховувати гроші на криптогаманець, а не особисто в руки.  

Після того, як частину суми йому перерахували, чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. 

Затриманому готується повідомлення про підозру в закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України). 

Затриманий є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні за вчинення аналогічного злочину. Теж за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії. Справа перебуває на розгляді в Подільському районному суді міста Києва.

Раніше З ОАЕ екстрадували шахрайку, яка ошукала українців на понад 50 млн грн під приводом збору коштів для ЗСУ.

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ДніпрошахрайОГПУ
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