Hermès випередив LVMH, ставши найдорожчим люксовим брендом у світі

У світі розкоші відбулася знаменна зміна лідерів: Hermès обігнав LVMH, закріпивши за собою статус найдорожчого люксового бренду в світі. Цей успіх Hermès пояснюється подвоєною ставкою на безкомпромісну майстерність та неперевершену ексклюзивність, що дозволяє йому процвітати навіть на ринку, який демонструє ознаки охолодження.

В основі тріумфу Hermès лежать його культові вироби обмеженого тиражу, такі як неперевершені сумки Birkin і Kelly. Ці аксесуари залишаються символом статусу та об'єктом нескінченного бажання, підтримуючи надзвичайно високий попит і, як наслідок, значні прибутки для бренду. Суворий контроль над виробництвом та віддана клієнтура дозволяють Hermès зберігати свою цінову владу, роблячи його надзвичайно стійким до економічних коливань.

Водночас, LVMH – гігантський конгломерат, до складу якого входять такі титани, як Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. та Moët Hennessy – зберігає своє глобальне охоплення завдяки величезному масштабу. Однак, саме ця розгалуженість робить його більш вразливим до ширших економічних коливань на сьогоднішньому непередбачуваному ринку розкоші.

Аналітики ринку зазначають, що в умовах, коли загальний ринок розкоші демонструє ознаки уповільнення, стратегія Hermès доводить свою ефективність. Якщо LVMH можна охарактеризувати як розгалужену імперію з широким спектром пропозицій, то Hermès більше схожий на неприступну фортецю, що спирається на свої незмінні цінності та бездоганну якість. Цей контраст підкреслює зміну пріоритетів споживачів, які все більше цінують унікальність, довговічність та інвестиційну привабливість, які Hermès вміло пропонує.