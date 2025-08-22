Поет, який загинув на фронті, отримав посмертно звання Героя України

Поет і військовий Максим (Далі) Кривцов, який торік у січні загинув на війні проти росіян, посмертно отримав звання Героя України та орден «Золота Зірка».

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Через кілька тижнів після загибелі поета президент також посмертно нагородив його орденом «За заслуги» III ступеня.

Кривцов загинув на фронті 7 січня 2024 року. Він був учасником Революції гідности, пішов добровольцем на фронт у 2014-му, знову повернувся до зброї вже з початком повномасштабного вторгнення.

Під час перебування на фронті видав свою першу та єдину авторську збірку «Вірші з бійниці». Цю збірку визнали однією з найкращих книжок української поезії у 2023 році за версію Українського ПЕН. Також вірші Максима входили до збірок поезії «Книга Love 2.0. Любов і війна» та «Поміж сирен. Нові вірші війни», які видали у 2023 році.