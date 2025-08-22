Фінансова гонка: цифрове євро проти доларових стейблкоїнів

Європейський Союз прискорює розробку цифрового євро після ухвалення в США історичного закону про стейблкоїни. Американські правила, що регулюють ринок токенів із капіталізацією понад $288 млрд, викликали занепокоєння у Брюсселі щодо конкурентоспроможності євро та його ролі у глобальній фінансовій системі, пише Financial Times.

За даними джерел видання, європейські регулятори вперше серйозно розглядають розміщення цифрового євро на публічних блокчейн-платформах — таких як Ethereum чи Solana. Раніше цей варіант відкидали через ризики для конфіденційності, однак стрімкий прогрес США змушує ЄС "переглянути підхід".

ЄЦБ побоюється, що використання доларових стейблкоїнів може витіснити євро з міжнародних розрахунків. «Європа не може дозволити собі надмірну залежність від іноземних платіжних рішень», — наголосив член правління ЄЦБ П’єро Чиполлоне.

Серед ключових ризиків:

- "перетікання" депозитів до США;

- подальше посилення позицій долара у кросбордерних платежах.

Хоча вже існують євро-стейблкоїни (найбільший — від Circle із капіталізацією $225 млн), створення цифрового євро напряму під егідою ЄЦБ мало б стратегічне значення для фінансової автономії ЄС. ЄЦБ поки досліджує різні технології — як централізовані рішення, так і децентралізовані на основі розподіленого реєстру. Остаточне рішення щодо архітектури цифрового євро ще не ухвалене.

Що стосується інших країн, то Китай вже активно впроваджує цифровий юань, а Велика Британія розглядає цифровий фунт. США вже мають ринок стейблкоїнів, де лідирують компанії Circle та Tether, а великі банки, зокрема Citi та JPMorgan, готуються до випуску власних токенів.

Як повідомляло раніше ForUa, НБУ наполягає, що віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом і не мають використовуватися для обходу валютних обмежень в Україні.