Ранковий дайджест ForUА: гарантії безпеки для України, підрив Nord Stream, США засекретили інформацію про мирні переговори

22 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:
- Заява Лаврова фактично зруйнувала переговори щодо гарантій для України. Коментар міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про можливих гарантів безпеки для України фактично зірвав переговори між Москвою та США. Кремль тепер може спробувати переконати Білий дім відмовитися від ідеї гарантій для України й понизити рівень потенційної зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським до переговорів між представниками нижчого рангу.
- Українця заарештували в Італії за підозрою у підриві газопроводу Nord Stream. Італійські правоохоронці заарештували громадянина України Сергія К. за підозрою у підриві газопроводів «Північний потік» та «Північний потік 2», що сталися у вересні 2022 року.
- Україна зрівнялась з РФ у виробництві далекобійних дронів. Україна нарівні з Росією виробляє далекобійні безпілотники, випускаючи майже 3000 одиниць щомісяця.
- Румунія підтримає безпеку України інфраструктурою. Прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що країна готова надати свої військові бази союзникам по НАТО для підтримки гарантій безпеки України. За словами Боложана, Румунія не планує відправляти свої війська на територію України, проте її аеродроми можуть використовуватися силами НАТО, включаючи США.
- Представник США виступить на одіозному конкурсі у Москві. США планують взяти участь у пісенному заході «Інтервідєніє», що відбудеться у Москві у вересні. Америку представлятиме Брендон Говард, відомий під сценічним ім’ям B. Howard.
- Вашингтон засекретив від союзників інформацію щодо мирних переговорів між РФ та Україною. Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, якою обмежила доступ союзників Вашингтона до інформації щодо мирних переговорів між Росією та Україною.
- Угорщина знову залишилася без поставок російської нафти після атаки дронів на нафтопровід «Дружба». Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав це черговою атакою на енергетичну безпеку» країни та спробою втягнути Угорщину у війну.
- Реформа Офіса президента. Президент Володимир Зеленський прийняв пропозицію про реформування Офісу президента шляхом активного залучення до роботи в структурі військовослужбовців з підтвердженим бойовим досвідом або ветеранів бойових дій.
- Уряд запропонував проєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для тих, хто намагається уникнути мобілізації. Спроба перетнути кордон поза пунктами пропуску або з фальшивими документами каратиметься штрафом від 51 до 170 тисяч гривень, позбавленням волі строком до 3-х років.
- Китай навряд чи стане гарантом безпеки України, незважаючи на заяви рф, — South China Morning Post. Пекін може надати політичну або дипломатичну підтримку, але не має стимулів і ресурсів, щоб забезпечувати гарантії безпеки.