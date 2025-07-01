В Европі через аномальну спеку загинуло двоє людей

Європейський континент страждає від небувалої хвилі спеки, що встановила нові температурні рекорди і спричинила серйозні наслідки для населення та інфраструктури. Особливо складна ситуація у Франції, де оголошено червоний рівень небезпеки. Закрито Ейфелеву вежу.

У Парижі температура повітря сягає +41°C, у Іспанії – до +43°C, а у Лондоні – близько +34°C. В Італії через небезпечну спеку введено заборону на роботи під відкритим небом у найгарячіші години дня, яка триватиме до середини вересня, повідомляє The Guardian.

Через надзвичайно високі температури у Франції 1350 шкіл закрито частково або повністю, а в регіонах Ардеш і Дром понад 5 тисяч домогосподарств залишилися без електропостачання. У транспортній мережі країни спостерігаються перебої, зокрема затримки потягів між Парижем та низкою міст.

Місцева влада вживає заходів для підтримки населення, організовуючи безкоштовний доступ до кондиціонованих приміщень у бібліотеках, консерваторіях та громадських залах.

У Італії зареєстровано два трагічні випадки загибелі людей: 47-річний чоловік помер на будівельному майданчику через тепловий удар, а 70-річний – в туристичному комплексі на заході Турина.

Крім Франції та Італії, червоні попередження про спеку видані в Німеччині для низки регіонів, а в Швейцарських Альпах оголошено червоне попередження про сильні грози.

Фахівці наголошують, що такі аномальні хвилі спеки стають частішими через зміни клімату, що створює додаткове навантаження на енергетичні системи та загрожує здоров’ю мільйонів людей по всій Європі.