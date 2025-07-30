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Війна

Сирський виділив найнебезпечніший напрямок фронту

Сирський виділив найнебезпечніший напрямок фронту

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про значне загострення ситуації на Запорізькому напрямку, особливо поблизу населеного пункту Кам'янське. За його словами, ворог суттєво інтенсифікував штурмові дії, активно застосовуючи керовані авіабомби, артилерію та ударні дрони, інформує ForUА.

Про це Олександр Сирський написав у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що тримає ситуацію на цьому напрямку під особливим контролем. Хоча кількість бойових зіткнень на Запоріжжі порівняно менша, ніж на інших ділянках фронту, активізація противника викликає серйозне занепокоєння. Російські окупанти застосовують малі штурмові групи, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

У зв'язку з цим, Головнокомандувач ЗСУ особисто відпрацював у підрозділах, що ведуть оборону на Запорізькому напрямку. Він заслухав доповіді командирів щодо поточної бойової обстановки, наявних потреб та проблемних питань, а також віддав відповідні розпорядження для їх вирішення.

"Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя", — підкреслив Олександр Сирський.

Наприкінці свого повідомлення Головнокомандувач висловив подяку захисникам і захисницям України, які мужньо тримають удар і нищать російського агресора на цьому та інших напрямках.

Раніше Сирський "відкинув будь-які припущення про відставку" після 60-річчя.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаСирськийОлександр Сирськийвідмова їхати на фронтголовнокомандувач ЗСУ
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