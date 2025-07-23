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Суспiльство

Сирський "відкинув будь-які припущення про відставку" після 60-річчя

Сирський "відкинув будь-які припущення про відставку" після 60-річчя

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевняє, що не піде у відставку після того, як у суботу, 26 липня, йому виповниться 60 років. Таку заяву він зробив в інтерв’ю Washington Post.

У виданні наголосили, що під час розмови головнокомандувач Олександр Сирський “відкинув будь-які припущення про відставку” після того, як у суботу досягне пенсійного віку, встановленого в Україні для військової служби.

Журналісти розповіли, що Олександр Сирський, за його власними запевненнями, все ще може зробити 100 відтискань без перерви. 

Крім того, його помічники додають, що він рідко, якщо взагалі колись, спить. 

Очільник Збройних сил стверджує, що його мотивує розуміння особистої ролі в процесі захисту українців. 

На його думку, він повинен робити якнайбільше і справлятися якнайкраще. 

Сирський зазначив, що після років роботи на вищих посадах для нього найкомфортнішим лишається бути поруч із піхотою на передовій. 

На думку помічників, саме там він і буде в день свого 60-річчя, однак сам генерал жартома зазначив, що це “залежатиме від Бога і від мого президента”.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

відставкадень народженнявійна в УкраїніОлександр Сирськийагресія рф
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