Викрито агента ГРУ: Наводив ракети на аеродроми базування F-16 та Mirage 2000

Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила та затримала льотчика-інструктора однієї з авіабригад Збройних Сил України, який виявився агентом російської воєнної розвідки (ГРУ). Про це сьогодні повідомила Служба безпеки України, інформує ForUА.

За даними СБУ, затриманий майор служив у підрозділі, що виконує бойові завдання зі збиття ворожих ракет і дронів, а також підтримує операції української армії з повітря, завдаючи ударів по наземних цілях.

Розслідування встановило, що агент виконував одразу декілька ворожих завдань.

По-перше, він збирав і передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах військово-повітряних сил України. Пріоритетними цілями для ворога були аеродроми базування українських літаків, зокрема F-16, Mirage 2000 та Су-24. Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, а також графіки та принципи черговості їхніх вильотів. Крім того, він підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо, на його думку, необхідної тактики комбінованих ударів, що мало дозволити російським силам завдати ударів "в обхід" захисту військових об’єктів.

По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані українських пілотів, бортові номери та озброєння їхніх літаків, а також тактику бойових вильотів.

Для конспірації майор зв'язувався з російськими спецслужбовцями через анонімний канал електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність агента та затримали його після спроби зібрати "нову порцію" інформації.

Наразі слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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