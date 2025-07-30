Трагедія у Миколаєві: Чоловік загинув, стрибнувши з мосту під час втечі від ТЦК

У Миколаєві сьогодні вранці сталася трагічна подія: чоловік загинув, стрибнувши з пішохідного мосту під час спроби втекти від представників правоохоронних органів та територіального центру комплектування. Обставини його смерті наразі розслідує Державне бюро розслідувань (ДБР), інформує ForUА.

За попередніми даними, близько 10:00 ранку зведений наряд, що складався з дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП м. Миколаєва, зупинив чоловіка в одному з промислових районів міста для перевірки облікових документів. Однак, за інформацією слідства, чоловік одразу ж почав утікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з нього, що призвело до його смерті.

На місці події проводяться невідкладні слідчі дії: огляд території, встановлення особи загиблого, допити співробітника поліції та працівників РТЦК та СП, а також пошук очевидців події. Крім того, перевіряється інформація щодо можливої приналежності загиблого до однієї з військових частин.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України – «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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