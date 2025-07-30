Штучний інтелект вирішуватиме, що дивитися дітям на YouTube

З 13 серпня YouTube розпочне застосовувати штучний інтелект для автоматичного визначення віку користувачів у США. Алгоритм аналізуватиме поведінку глядачів, зокрема активність на платформі та вік, зазначений у профілі, щоб виявити неповнолітніх і застосовувати до них додаткові обмеження.

Серед основних заходів — автоматичне вимкнення персоналізованої реклами, обмеження доступу до відео з позначкою “18+”, а також систематичні нагадування про необхідність перерв під час перегляду контенту. У YouTube наголошують, що користувачі будуть поінформовані про запроваджені обмеження, і у випадку помилкової ідентифікації віку вони матимуть можливість підтвердити свій вік через завантаження документа, селфі або банківські дані.

Також YouTube звернувся до авторів контенту із попередженням, що нові правила можуть вплинути на дохід від монетизації. Частина підліткової аудиторії може втратити доступ до відео, які генерують прибуток від реклами. Компанія визнає, що це може тимчасово вплинути на фінансові показники авторів, однак підкреслює, що основною метою змін є захист цифрової безпеки дітей.

Ця ініціатива була анонсована Google на початку 2025 року у рамках глобальної стратегії щодо підвищення стандартів цифрового середовища для неповнолітніх. Раніше компанія вже впровадила подібні обмеження у Європейському Союзі у відповідності до вимог Digital Services Act.

Поки що нововведення стосуються лише користувачів зі США. У Google не виключають, що в майбутньому подібна практика буде розширена й на інші країни.