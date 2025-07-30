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Суспiльство

Погода 30 липня: дощитиме майже по всій країні

Погода 30 липня: дощитиме майже по всій країні

Сьогодні нестійку погоду в Україні визначатиме активний атмосферний фронт і поле зниженого тиску. Фронт зумовить дощі різної інтенсивності: невеликі - на заході країни, помірні - у більшості областей, значні - у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях. Він розділятиме різні за властивостями повітряні маси: за ним поширюватиметься свіжіше повітря на західні, Житомирську, Київську, Чернігівську, Вінницьку і Черкаську області, повідомляють синоптики.

На решті території залишатиметься дуже тепла повітряна маса, утримуюючи на сході та південному сході сильну спеку.

Вітер на Правобережжі буде північно-західний, на Лівобережжі - південно-східний, 7−12 м/с. У більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15−20 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях становитиме +20−25°. На решті території +26−31°, на сході та південному сході країни ймовірна сильна спека +35−38°.

У Києві та області – дощі. Вітер - південно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря в Києві +20-23, в області +20-25.

 

 

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Укргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 30 липня
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