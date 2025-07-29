Операція без втрат з нашого боку: Спецпризначенці знищили окупантів і техніку на Тендрівській косі

Розвідники у ніч на 28 липня висадилися на Тендрівській косі в північній частині Чорного моря та ліквідували позицію російських військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією “Роса”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Завдяки зусиллям воїнів Департаменту активних дій ГУР МО України над островом замайорів український прапор.

“Операція пройшла без втрат з нашого боку”, - повідомили розвідники.

Успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які долучаються до проєкту “Катери для ГУР”, що реалізується Благодійним фондом Діани Подолянчук.

Як повідомляв ForUA.com, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, на Тендерівській і Кінбурнській косі росіяни нещодавно провели ротацію: замінили відому Десяту козачу розвідувально-штурмову бригаду “Дон” на два батальйони їхніх десантно-штурмових військ з десантно-штурмової бригади.