Гени заїкання: вчені знайшли відповідь у ДНК

Учені вперше отримали переконливі докази, що заїкання виникає внаслідок генетичної вади.

Міжнародна команда науковців проаналізувала понад 1,1 млн людей та знайшла 57 ділянок ДНК, пов’язаних із заїканням.

На заїкання страждає приблизно 1% населення світу, тобто близько 70 млн людей, повідомляє Science.

Доволі часто воно з’являється у дитинстві, іноді зникає, але для багатьох залишається проблемою на все життя.

До сьогодні позбутися дефектів мовлення допомагали логопеди. Нові дані показують, що заїкання — не результат стресу.

Це неврологічне порушення з чіткою генетичною складовою, що має руйнувати застарілі й шкідливі стереотипи.

— Це не просто велике відкриття — це шанс змінити життя мільйонів людей, — каже професор Грегорі Снайдер.

Дослідники виявили 57 генетичних ділянок, які можуть бути пов’язані із заїканням. Одна з ключових — ген VRK2, відповідальний за розвиток нервової системи, а також здатність мозку обробляти ритмічну інформацію.

Це підтверджує гіпотезу, що порушення ритму мовлення може бути однією з основних причин заїкання.

На думку біолога Шеллі Джо Крафта, це є складним полігенним розладом, подібно до безсоння чи діабету ІІ типу.

Цікаво, що десятки виявлених генів також пов’язані з іншими неврологічними станами — епілепсією, шизофренією, аутизмом, СДУГ — що може свідчити про спільні механізми розвитку.

Фахівці вже назвали результати цього дослідження квантовим стрибком у цій галузі.