Чотири робочі дні на тиждень: міф чи майбутнє України?

Нещодавно Україну сколихнула новина: сусідня Польща на рівні уряду розглядає перехід на 4-денний робочий тиждень без зниження заробітної плати. Дискусія набрала обертів не лише в Європі, а й в Україні. У соцмережах активно обговорюють цю тему, активно проводяться опитування — і ось перші висновки.

Як повідомляє ForUА за результатами Telegram-опитування, 53% респондентів підтримують ідею 4-денного робочого тижня за умови збереження 40-годинної норми. Тобто мова йде не про скорочення годин, а про перерозподіл — по 10 годин на день.

Як показало опитування Торгово-промислової палати України, 58% підприємців позитивно оцінюють ідею коротшого тижня, однак це має бути погоджено з працівником, зарплата – збережена при 10-годинному робочому дні.

Відповіді опитуваних:

31% вважають, що продуктивність навіть зросте;

27% підтримують лише за умови незмінної зарплати;

16% – нейтральні, надаючи вибір бізнесу;

13% — проти через економічні труднощі;

13% — категорично проти в умовах війни.

Позиція законодавства

Поки що на рівні держави про 4-денку не йдеться. Українське трудове законодавство передбачає 40-годинний тиждень, а під час воєнного стану дозволяє й до 60. Тобто скорочення — можливе лише через індивідуальні домовленості між роботодавцем і працівником.

Що кажуть експерти?

Олексій Ящук, CEO «Хаскі Менеджмент», наголошує: повноцінна 4-денка можлива лише в розвинених економіках, де домінують інтелектуальні послуги. В Україні ж скорочення робочих годин може болісно вдарити по продуктивності.

Аліса Волинець, HR-експертка Rankup, радить пілотні проєкти в IT і креативних сферах, аби оцінити ефективність нового графіка в реальних умовах.

Досвід Brighta (2019): спочатку — покращення самопочуття працівників, потім — падіння продуктивності. Компанія повернулася до класичного тижня.

Світовий досвід

Британія, США, Канада, Австралія провели масштабні випробування. Результатами стали:

67% зменшення вигорання у працівників,

52% — відчули зростання продуктивності,

38% — стали краще спати.

Приміром, британський Atom Bank скоротив тиждень до 34 годин — продуктивність зросла. Але інші компанії, як-от Asda, повернулися до 5-денки через труднощі в адаптації до нововведень.

Україна — поки на етапі дискусій та локальних експериментів. Найреальніший сценарій — впровадження у сферах, де можливе гнучке планування: IT, дизайн, креатив. Масовий перехід можливий лише за стабільної економіки, держпідтримки та добровільного вибору.

Проте тенденція зрозуміла: українці та бізнес шукають новий баланс між працею та особистим життям, побачивши порятунок у 4-денному робочому тижні.