Як українці називають дітей: у Мін’юсті назвали “найбожевільніші” імена року

Міністерство юстиції України оприлюднило дані щодо найпоширеніших і найоригінальніших імен, якими українці називали своїх дітей у першому півріччі 2025 року.

Серед хлопчиків найпопулярнішими залишаються традиційні імена: Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Данило, Дмитро та Макар.

Найчастіше дівчаток називали: Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія та Вероніка.

Водночас серед зареєстрованих у РАЦСах імен були й доволі екзотичні. Так, хлопчиків називали Арей, Платон, Еней, Аскольд, Зореслав, Радомир, а також такими незвичайними іменами, як Космос та Оскар.

Серед дівочих рідковживаних імен — Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв.

Втім, найоригінальнішими виявилися батьки з Одещини, які дали своєму сину ім'я Люцифер.

Мін’юст також повідомив, що народжуваність в Україні у першому півріччі 2025 року становила 86 795 осіб, тоді як померло 249 002 особи. Таким чином, смертність перевищує народжуваність у 2,9 раза.