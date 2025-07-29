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Демонстративний розрив: Москва офіційно “стирає” кордон

Демонстративний розрив: Москва офіційно “стирає” кордон

Уряд Росії ухвалив рішення з 1 серпня 2025 року офіційно закрити 20 пунктів пропуску через державний кордон з Україною. Відповідну постанову підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, повідомляють росЗМІ.

Згідно з документом, під закриття потрапляють 13 автомобільних та 7 залізничних пунктів пропуску, які діяли в рамках угоди між урядом України та урядом РФ від 8 лютого 1995 року.

"Закрити з 1 серпня 2025 р. пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації, встановлені відповідно до угоди між урядом РФ та урядом України про пункти пропуску через державний кордон між Російською Федерацією та Україною від 8 лютого 1995 р., за переліком згідно з додатком", — йдеться у постанові.

За даними ЗМІ, у список закритих потрапили також ті прикордонні переходи, які після 2022 року в російських документах вже не значаться як пункти на українсько-російському кордоні, оскільки перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Аналітики зазначають, що це рішення є черговою спробою Росії юридично закріпити фактичну втрату контролю над частиною прикордонної інфраструктури та демонстративно відмовитися від чинних угод з Україною в частині спільного кордону.

Українська влада наразі офіційно не коментувала це рішення.

 

 

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