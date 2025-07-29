Ситуація на фронті: ворог просунувся у західній частині Донецької області

Російські війська досягли тактичного просування біля населених пунктів Полтавка та Воскресенка у Донецькій області, повідомляє DeepState."Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці. Уточнено район західніше Піддубного", — зазначили аналітики, оновлюючи карту бойових дій.

Полтавка і Воскресенка розташовані в західній частині Донеччини, неподалік від стратегічно важливої траси, яка з’єднує Велику Новосілку та Оріхів. Контроль над цими позиціями дає ворогу можливість тиснути на українські оборонні лінії у напрямку до Покровського району.

За даними DeepState, російські війська активізували штурмові дії на цій ділянці, намагаючись використати фактор чисельної переваги та авіаційної підтримки. Разом з тим, лінія оборони ЗСУ залишається стійкою, а кожне просування ворога супроводжується значними втратами.

Варто зазначити, що станом на вечір 29 липня офіційного підтвердження цієї інформації від Генерального штабу ЗСУ немає. Однак раніше в Генштабі повідомляли про інтенсивні бої в районах Малинівки, Старомайорського та на лінії Времівського виступу, де Полтавка і Воскресенка розташовані неподалік.

Експерти зазначають, що ворог намагається відволікти сили Сил оборони України, зокрема від напрямків, де тривають бої за контроль над логістичними артеріями, важливими для забезпечення російського угруповання на півдні.