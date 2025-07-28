YouTube заблокував ще три пропагандистські канали

YouTube заблокував канали осіб, проти яких указом президента України Володимира Зеленсього запроваджено санкції РНБО. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Як інформує ЦПД РНБО України, YouTube заблокував на території України ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Зокрема, заблоковано канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабної війни виїхав з України та проти якого в Україні порушено кримінальне провадження.

20 липня проти цих осіб указом президента України було запроваджено санкції РНБО.

ForUA.com нагадує, що у травні YouTube обмежив доступ до каналу Олексія Арестовича, який перебуває під санкціями РНБО. Також введено обмеження щодо акаунтів інших підсанкційних осіб.