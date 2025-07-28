DeepState: окупанти оточує Куп'янськ і дійшла до Соболівки

Російська окупаційна армія намагається з північного заходу увійти у Куп'янськ на Харківщині. Про це повідомляє аналітичний паблік DeepState.

Сили Оборони здійснюють заходи із вибиття штурмових груп росіян, які по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки у бік приватного сектору, пробують закріпитися.

Ситуація ускладнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до Соболівки. Мета ворога очевидна - розтягнути бойові порядки Сил Оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста з західного боку.

Напередодні голова міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив в ефірі телемарафону, що росіяни різко утруднили логістику в Куп'янську.

За його словами, у місті неможливо пересуватися автомобілем - російські сили відразу завдають ударів FPV-дронами. Також туди неможливо завозити їжу та ліки.

Без будь-яких комунікацій. Не можемо завозити продукти, засоби гігієни, щоби допомогти нашим людям.

За його словами росіяни суттєво просунулися на захід від Куп'янська, наближаючись до траси до Харкова.