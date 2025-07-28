Більшість українців шукають нову роботу та назвали ідеальні умови праці

Переважна більшість українців прагне заробляти понад 30 тисяч гривень на місяць, працювати у гнучкому форматі та очікує на більшу залученість держави у питання розвитку кар’єри. Про це свідчать результати масштабного опитування, проведеного платформою OLX Робота, інформує ForUА.

Дослідження виявило значний розрив між поточними умовами праці та очікуваннями громадян. Хоча 47% респондентів мають постійну роботу, лише 22% повністю задоволені нею. Майже третина активно шукають нову вакансію, а понад половина розглядають зміну професії. Найбільше серед зайнятих українців працюють у сферах торгівлі, виробництва, логістики, будівництва, а також є військовослужбовцями. Основну групу опитаних склали українці віком від 31 до 50 років.

Пріоритети та очікування: Гроші, гнучкість та стабільність

Ключовим фактором при виборі роботи залишається рівень зарплати, який вказали понад 70% учасників опитування. Слідом за ним йдуть гнучкий графік, стабільність компанії, можливість працювати дистанційно та сприятливий колектив. Традиційний повний робочий день влаштовує лише п’яту частину респондентів, тоді як решта схиляються до часткової зайнятості, дистанційного або гнучкого формату.

Найбільш бажаним рівнем оплати українці вважають 30–50 тисяч гривень щомісяця – такі очікування висловила третина опитаних. Ще понад 20% розраховують на дохід вище 50 тисяч гривень. Цікаво, що понад половина опитаних готові змінити місце проживання заради кращої роботи – як у межах країни, так і за кордоном.

Професійна невпевненість та надії на державу

Незважаючи на прагнення до розвитку, 59% українців не впевнені у своїй професійній стабільності, і лише кожен дванадцятий відчуває повну впевненість у майбутньому. Більшість вважають, що знайти гідну роботу після 50 років складно, тому 76% мріють про пенсію до 60 років.

Понад 73% респондентів очікують активнішої участі держави у створенні можливостей для кар’єрного зростання. Хоча чимало українців вже проходили навчальні курси або планують це зробити, рівень тривожності щодо майбутнього на ринку праці залишається високим. Це є чітким сигналом для роботодавців і влади – умови праці мають змінюватися відповідно до реальних очікувань і потреб громадян.