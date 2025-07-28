Медики назвали симптоми цирозу печінки, які часто ігнорують

Цироз печінки — серйозне захворювання, що характеризується рубцюванням цього життєво важливого органу внаслідок тривалого пошкодження. Рубцева тканина перешкоджає нормальному функціонуванню печінки, що з часом може призвести до печінкової недостатності. Проблема полягає в тому, що на ранніх стадіях симптоми цирозу можуть бути неспецифічними й легко сплутатися з менш небезпечними станами, через що їх часто пропускають, інформує ForUА.

За словами фахівців Школи медицини Джонса Гопкінса (Johns Hopkins Medicine), існує чотири основні симптоми цирозу, які найчастіше ігноруються саме через їхню схожість з іншими, менш серйозними захворюваннями. До них належать:

Свербіж шкіри: може бути пов'язаний з накопиченням жовчних солей.

Втрата апетиту: часто пояснюється втомою або стресом.

Легка поява синців: може вказувати на порушення згортання крові, спричинене проблемами з печінкою.

Низький рівень енергії та швидка стомлюваність: загальні симптоми, які легко списати на перевтому.

Експерти підкреслюють, що прояви цирозу можуть відрізнятися у різних людей, а на початкових стадіях захворювання може розвиватися практично безсимптомно. Тому для своєчасного виявлення патології необхідно звертатися до лікаря при виникненні будь-яких проблем зі здоров'ям.

Коли цироз прогресує: більш специфічні ознаки

У міру прогресування цирозу симптоми стають більш вираженими та специфічними. Фахівці назвали такі ознаки запущеної стадії:

Скупчення рідини в животі (асцит): набряк живота через накопичення рідини.

Камені в жовчному міхурі: можуть бути ускладненням цирозу.

Пожовтіння шкіри та очей (жовтяниця): вказує на порушення функції печінки та надлишок білірубіну.

Ниркова недостатність: ускладнення, що впливає на роботу нирок.

Втрата м'язової маси: пов'язана з погіршенням загального стану організму.

Судинні зірочки на шкірі: невеликі червоні плями, що виникають через розширення кровоносних судин.

Стани сплутаності свідомості: є наслідком накопичення токсинів у крові, які здорова печінка зазвичай виводить.

Пам'ятайте, що своєчасна діагностика та лікування цирозу печінки є ключовими для запобігання серйозним ускладненням. Не ігноруйте будь-які зміни у своєму здоров'ї та звертайтеся за медичною допомогою.