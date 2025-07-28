Російський «Аерофлот» зазнав масштабної кібератаки: у Шереметьєво транспортний колапс

Сьогодні в московському аеропорту «Шереметьєво» спостерігається черговий транспортний колапс. Десятки рейсів авіакомпанії «Аерофлот» скасовано або затримано, що призвело до багатогодинних черг і невдоволення пасажирів, які годинами стоять навіть на вихід із терміналу. Про це інформує ForUА.

Офіційно «Аерофлот» пояснює ситуацію «збоєм у роботі сервісів». Однак відповідальність за масштабний збій вже взяли на себе білоруські хакерські угруповання Silent Crow та «Кіберпартизани BY».

За їхніми заявами, вони повністю знищили IT-інфраструктуру «Аерофлоту». Хакери стверджують, що операція готувалася протягом року, за цей час їм вдалося проникнути у внутрішню мережу компанії та отримати доступ до критично важливих даних, зокрема:

Бази даних перельотів;

Систем моніторингу персоналу;

Записів внутрішніх телефонних розмов.

Крім того, хакери заявляють про знищення приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів авіакомпанії.

Ця кібератака є черговим свідченням вразливості російської інфраструктури до зовнішніх загроз і може мати серйозні наслідки для функціонування одного з найбільших авіаперевізників Росії. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться «Аерофлоту» для відновлення повноцінної роботи.