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Суспiльство

Негода триватиме в Києві до кінця дня: дощі, грози та шквали до 20 м/с

Негода триватиме в Києві до кінця дня: дощі, грози та шквали до 20 м/с

Останніми днями в Україні спостерігається активізація грозової діяльності через проходження атмосферних фронтів, що супроводжуються зливами та шквальним вітром.

Сьогодні столиця та область перебуватимуть в епіцентрі негоди. За прогнозами Укргідрометцентру, протягом усього дня очікуються інтенсивні дощі, грози, а місцями й шквали зі швидкістю вітру до 15-20 м/с. В окремих районах області можливий град.

"У Києві та області протягом дня збережеться ускладнення погодних умов. Очікуються значні дощі та грози, у супроводі поривів вітру до 20 м/с. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий)", — йдеться в повідомленні.

Метеорологи попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до перебоїв у роботі енергетичних систем, ускладнень у роботі будівельних і комунальних служб, а також створити труднощі для руху транспорту.

Також рятувальники ДСНС попередили про можливе підняття рівня води у малих річках Київщини внаслідок інтенсивних дощів.

 

 

 

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