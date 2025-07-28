Негода триватиме в Києві до кінця дня: дощі, грози та шквали до 20 м/с

Останніми днями в Україні спостерігається активізація грозової діяльності через проходження атмосферних фронтів, що супроводжуються зливами та шквальним вітром.

Сьогодні столиця та область перебуватимуть в епіцентрі негоди. За прогнозами Укргідрометцентру, протягом усього дня очікуються інтенсивні дощі, грози, а місцями й шквали зі швидкістю вітру до 15-20 м/с. В окремих районах області можливий град.

"У Києві та області протягом дня збережеться ускладнення погодних умов. Очікуються значні дощі та грози, у супроводі поривів вітру до 20 м/с. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий)", — йдеться в повідомленні.

Метеорологи попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до перебоїв у роботі енергетичних систем, ускладнень у роботі будівельних і комунальних служб, а також створити труднощі для руху транспорту.

Також рятувальники ДСНС попередили про можливе підняття рівня води у малих річках Київщини внаслідок інтенсивних дощів.