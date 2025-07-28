У США пояснили зміну стратегії щодо Росії

Президент США Дональд Трамп у липні різко змінив підходи до російського лідера Володимира Путіна. Вперше після повернення до Білого дому Трамп не лише підтвердив підтримку України в межах програми постачання озброєння від НАТО, але й висунув Кремлю ультиматум: укласти мирну угоду з Україною або зіткнутися з жорсткими міжнародними санкціями проти російської нафти.

Про це заявив експерт із безпеки, колишній заступник помічника Трампа та керівник апарату Ради нацбезпеки США у першу каденцію Фред Флайтц в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Трамп буде тиснути на Путіна, аби той повернувся до переговорів і діяв чесно, а не просто обіцяв те, що не збирається виконувати. Це ефективна стратегія, хоч і потребуватиме кілька років», — зазначив Флайтц.

Він також нагадав, що Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв завершити війни в Україні та Газі, однак ситуація виявилася складнішою, ніж передбачалося. Всередині Республіканської партії не всі підтримують нинішню політику Білого дому, зокрема депутатка Марджорі Тейлор Ґрін виступає з критикою.

Флайтц провів паралелі з політикою Трампа щодо Ірану, наголосивши на гнучкості президента в ухваленні рішень після аналізу розвідувальних даних.

Попри заклики до більшої відповідальності Європи у війні проти Росії, Трамп підтримав продаж американської зброї країнам НАТО для її подальшої передачі Україні.

Своєю чергою, експерти наголошують, що вирішальним чинником залишаються військові спроможності України. «Україна має отримати засоби для ураження російських заводів, де виробляються ракети й дрони», — заявив Джон Гарді з Фонду захисту демократій на слуханнях у Гельсінській комісії США.

Флайтц підсумував, що завершення війни можливе лише через перемир’я, яке потребуватиме компромісів: «Це може звучати як мрія, але це найреалістичніший шлях. Історія показує, що мир потребує часу, але Трамп здатен вплинути на Путіна».