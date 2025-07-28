У Трампа назвали крайній термін завершення війни в Україні

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що до завершення президентського терміну Дональда Трампа має бути досягнута мирна угода між Україною та Росією, яка покладе край війні. Про це він повідомив в етері телеканалу Fox News.

На запитання ведучої про головні цілі своєї роботи на найближчі три з половиною роки, Віткофф відповів, що його головним завданням є вирішення російсько-українського конфлікту.

«Що ми вирішимо конфлікт Росії з Україною, досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має статись. Ця війна, президент був правий, цього ніколи не мало статись. Я думаю, що ми це вирішимо», — наголосив Віткофф.

Він також зазначив, що окрім України, ключовим напрямком зусиль нової адміністрації є Близький Схід.

«Якщо ми вирішимо проблеми Росії та України й укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно, якщо ми досягнемо міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході — я думаю, це будуть головні досягнення», — додав представник Трампа.



