Погода 28 липня: дощі, грози, шквали та спека

Сьогодні дощі та грози очікуються у західних, більшості північних та центральних областей, а в південних збережеться сильна спека до +38°. Місцями можливі град і шквали.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях - хмарно, сильні дощі та грози. Температура повітря +23-28°. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, помірні, у Київській та Черкаській областях місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомили синоптики.

На решті території - без опадів. Температура повітря +29-34°. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях - місцями сильна спека +35-38°, у північних областях +27-32°. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві та області очікується помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.. Температура повітря в столиці +27-29°, в області +27-32°.