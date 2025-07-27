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Рубіо: Трамп вимагає конкретних кроків для завершення війни в Україні та втрачає терпіння

Рубіо: Трамп вимагає конкретних кроків для завершення війни в Україні та втрачає терпіння

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Президент Дональд Трамп наполягає на негайних та конкретних діях для припинення російсько-української війни. Про це Рубіо повідомив в ефірі Fox News, наголосивши на рішучості глави Білого дому.

"Президент чітко дав зрозуміти, що час діяти", – підкреслив Рубіо, вказуючи на посилення вимог Трампа щодо врегулювання конфлікту.

За словами держсекретаря, президент Трамп висловлює розчарування та втрачає терпіння через відсутність результатів від "хороших телефонних бесід" з главою Росії Володимиром Путіним.

"Він (Трамп) не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови", – додав Рубіо, підкреслюючи, що Трамп не згоден на подальше затягування процесу.

Незважаючи на те, що Трамп вважає війну в Україні "не своєю війною", він прагне її швидкого завершення, зазначив Рубіо. Ця заява свідчить про зміну акцентів у підході адміністрації США до конфлікту.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнапутінТрампМарко Рубіо
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