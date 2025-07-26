Далекобійні дрони Служби безпеки України 26 липня атакували в російському Ставрополі завод «Сигнал» - однин із найбільших у РФ виробників радіоелектроніки.

Про це hromadske розповіло джерело в Силах безпеки.

Як зауважив співрозмовник, один з ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташоване дороге імпортне обладнання — станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксували в корпусі №1, де обладнаний цех радіоелектронних пристроїв №17.

Цей завод спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський військово-промисловий комплекс. «Сигнал» перебуває під міжнародними санкціями.

Загалом Міноборони РФ звітувало, що протягом ночі ППО перехопила 54 безпілотники одразу над п’ятьма областями, а ще — над тимчасово окупованим Кримом, Азовським і Чорними морями. Вже вранці нібито збили ще шість дронів: над територією Північної Осетії та Московською областю.