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Війна

Дрони СБУ атакували завод "Сигнал", - ЗМІ

Дрони СБУ атакували завод "Сигнал", - ЗМІ

Далекобійні дрони Служби безпеки України 26 липня атакували в російському Ставрополі завод «Сигнал» - однин із найбільших у РФ виробників радіоелектроніки.

Про це hromadske розповіло джерело в Силах безпеки.

Як зауважив співрозмовник, один з ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташоване дороге імпортне обладнання — станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксували в корпусі №1, де обладнаний цех радіоелектронних пристроїв №17. 

Цей завод спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський військово-промисловий комплекс. «Сигнал» перебуває під міжнародними санкціями. 

Загалом Міноборони РФ звітувало, що протягом ночі ППО перехопила 54 безпілотники одразу над п’ятьма областями, а ще — над тимчасово окупованим Кримом, Азовським і Чорними морями. Вже вранці нібито збили ще шість дронів: над територією Північної Осетії та Московською областю.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУзаводсигналпподрониРЕБСтавропільрадіоелектроніка
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