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Нові призначення і ротації: Зеленський оновив Ставку верховного головнокомандувача

Нові призначення і ротації: Зеленський оновив Ставку верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача. Документ №546 оприлюднений на сайті глави держави.

Відтепер до персонального складу Ставки входять новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Денис Шмигаль.

Координатором роботи Ставки затверджено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

Водночас зі складу виведено директора Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка та голову Державного концерну «Укроборонпром» Германа Сметаніна.

Окремим указом №547 Зеленський призначив Рустема Умєрова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Усі зміни набули чинності з моменту опублікування указів.

 

 

 

Теги:

Зеленськийвійна в УкраїніУмєровСтавка верховного головнокомандувачаСвіриденко
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