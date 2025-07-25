Нові призначення і ротації: Зеленський оновив Ставку верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача. Документ №546 оприлюднений на сайті глави держави.
Відтепер до персонального складу Ставки входять новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Денис Шмигаль.
Координатором роботи Ставки затверджено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.
Водночас зі складу виведено директора Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка та голову Державного концерну «Укроборонпром» Германа Сметаніна.
Окремим указом №547 Зеленський призначив Рустема Умєрова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.
Усі зміни набули чинності з моменту опублікування указів.