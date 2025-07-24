Стало відомо, скільки податків заплатить Усик після перемоги над Дюбуа

Перемога Олександра Усика в поєдинку проти Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі стала ледь не національним святом для українців. Але люди не були б людьми, якби не цікавилися, скільки ж грошей заробив Усик за свій феноменальний виступ?

Головне, що варто пам'ятати: гонорари – суворо конфіденційна інформація, яка прописана тільки в контрактах боксерів, тому всі цифри, які з'являються в ЗМІ, є приблизними та не мають нічого спільного з реальністю без прямого підтвердження від боксера!

Перед поєдинком Усик - Дюбуа (та і після) що в українських, що в міжнародних ЗМІ ходила різна сума, яку зароблять бійці за свій бій на «Вемблі». Все дійшло до того, що навіть Джо Роган назвав свій варіант цифр: 132 мільйони для українця та 71 мільйон для Даніеля.

Саме цифру в 132 мільйони взяли за основу українські журналісти з проєкту «Новини Live», які вирішили порахувати, скільки ж податків заплатить в українську казну Усик.

Отже, згідно з їхньої інфографіки, за бій Усик заробив 132 мільйони. З них 23,8 мільйона доларів він відправив на податок на доходи фізичних осіб, а 6,6 мільйона доларів на військовий збір. Сумарно це 30,4 мільйона доларів, що, приблизно, прирівнюється до 1,2 мільярда (!) гривень податків!