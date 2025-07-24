Усик очолив рейтинг P4P – найкращих боксерів світу за версією ESPN

Абсолютний чемпіон світу з боксу у гевівейті Олександр Усик зберіг першу позицію у рейтингу P4P – найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією ESPN.

Про це видання повідомило, оновивши десятку рейтингу після бою Усика проти Дюбуа.

Абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Усика обрали на перше місце рейтингу усі 17 експертів ESPN. Тому українець продовжує очолювати список P4P.

Загалом у десятці рейтингу P4P відбулося шість змін:

мексиканець Джессі Родрігес піднявся на п’яту сходинку після того, як здолав технічним нокаутом Фумелелу Кафу й об’єднав пояси WBC та WBO у другій легкій вазі;

американець Шакур Стівенсон захистив титул WBC у легкій вазі проти Вільяма Сепеди, піднявшись на три сходинки;

позиції у рейтингу втратили ексчемпіон WBO у напівважкій вазі Артур Бєтєрбієв, абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні Сауль Альварес, чемпіон WBA у напівважкій вазі Девід Бенавідес і володар поясів WBC та IBF у легшій вазі Юнто Накатані.

Топбоксери рейтингу за версією ESPN

Олександр Усик (Україна) — надважка вага;

Наоя Іноуе (Японія) — друга легша;

Теренс Кроуфорд (США) — напівсередня;

Дмітрій Бівол (24-1, 12 КО) — напівважка;

Джессі Родрігес (США) — друга найлегша (+1 позиція);

Артур Бєтєрбієв (Канада) — напівважка (-1);

Шакур Стівенсон (США) — легка (+3);

Сауль Альварес (Мексика) — друга середня (-1);

Девід Бенавідес (США) — напівважка (-1);

Юнто Накатані (Японія) — легша (-1).

ForUA.com нагадує, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді бою-реваншу на лондонському стадіоні Вемблі.