Рівень народжуваності у США впав до рекордно низького рівня – CDC

Рівень народжуваності у США сягнув нового мінімуму: торік на одну жінку припадало менше ніж 1,6 дитини.

Про це свідчать дані Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), оприлюднені 24 липня, пише видання MedicalXpress.

Зазначається, що колись США були однією з небагатьох розвинених країн, де рівень народжуваності забезпечував кожному поколінню достатню кількість дітей для відтворення – близько 2,1 дитини на жінку.

Але в Америці рівень народжуваності знижується вже майже два десятиліття, оскільки дедалі більше жінок відкладають народження дітей на довший термін або взагалі не роблять цього.

За даними Світового банку, нові статистичні дані відповідають показникам народжуваності в країнах Західної Європи.

Стурбована спадом народжуваності адміністрація Трампа здійснила кроки щодо посилення падіння народжуваності.

Зокрема, було видано указ, покликаний розширити доступ до екстракорпорального запліднення і знизити його вартість. Також було підтримано ідею дитячих бонусів, які могли б спонукати більше пар заводити дітей.

За словами директора Центру народонаселення при Університеті Північної Кароліни Карен Гуццо, рівень народжуваності загалом знижується серед жінок більшості вікових груп, і навряд чи ця ситуація зміниться в найближчому майбутньому.

Люди одружуються пізніше і при цьому турбуються про те, чи зможуть вони мати достатньо грошей, медичної страховки та інших ресурсів, необхідних для виховання дітей у стабільному середовищі.

На запитання про заходи зі стимулювання народжуваності, запропоновані адміністрацією Трампа, Гуццо відповів, що вони не розв’язують масштабніших проблем, як-от відпустка для догляду за дитиною і доступний догляд за дітьми.

– Те, що вони роблять, насправді символічно і навряд чи щось змінить для справжніх американців, – сказала експертка.