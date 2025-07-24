7726 релігійних організацій мають статус критично важливих, 2285 священнослужителів отримали броню

За неповний місяць процедуру бронювання від мобілізації пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій.

Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), передає “Інтерфакс-Україна”.

«27 червня 2025 року ДЕСС розпочала процес бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на сьогодні процедуру вже пройшли 2285 осіб», — зазначили у відомстві.

Також у ДЕСС нагадали, що наразі 7726 релігійних організацій мають статус критично важливих для забезпечення життєдіяльности населення й економіки в особливий період.

Механізм бронювання для священнослужителів Кабінет міністрів передбачив ще 26 грудня 2024 року. Відповідно до урядової постанови, бронюванню підлягають ті священнослужителі, які обіймають посади зі спеціального переліку, затвердженого ДЕСС. При цьому на релігійні організації як юридичні особи не поширюється вимога щодо мінімальної зарплати у 20 тисяч гривень, яка діє для працівників підприємств, визнаних критично важливими.

5 лютого Держетнополітики ухвалила критерії, за якими визначаються релігійні організації, важливі для функціонування країни у воєнний час, а також затвердила перелік посад, що підлягають бронюванню.

6 червня було офіційно затверджено перелік із 7726 релігійних організацій, які підпадають під цю категорію.

Окрім того, у ДЕСС повідомили про намір ініціювати створення механізму, що дозволив би священнослужителям довготривало перебувати за кордоном з метою пастирської опіки над українськими біженцями.