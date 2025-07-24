Стримінговий гігант розриває $100-мільйонний контракт з принцом Гаррі та Меган Маркл

Netflix не планує продовжувати багаторічну угоду з принцом Гаррі та Меган Маркл, укладену у 2020 році. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на джерела в індустрії.

Вартість контракту подружжя з платформою, за чутками, складала близько 100 мільйонів доларів. Проте наразі співпраця добігає кінця — сторони не зацікавлені у її подовженні. “Жодна зі сторін не відчуває неприязні. Просто настав кінець співпраці, який відображає зміни в загальній бізнес-стратегії Netflix”, — зазначило джерело.

Водночас це не виключає можливості точкових проєктів у майбутньому. Зокрема, другий сезон шоу “З любов’ю, Меган” вже запланований до виходу восени 2025 року.

Відомо, що Netflix поступово відмовляється від масштабних ексклюзивних угод, переходячи до більш гнучкої моделі співпраці. Така ж ситуація відбулася і з контрактами Барака та Мішель Обами.

Варто зазначити, що останні проєкти подружжя не мали помітного успіху. Серіал “З любов’ю, Меган”, що вийшов у березні 2025 року, посів лише 383 місце за переглядами з результатом у 5,3 мільйона. Документальний фільм “Polo”, випущений у грудні 2024 року, зібрав лише пів мільйона переглядів.

Водночас їхній серіал “Гаррі та Меган” 2022 року залишається найуспішнішим документальним проєктом в історії Netflix.