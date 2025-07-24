Команда Федорова обростає заступниками: ще п’ятеро “на допомогу”

Кабінет Міністрів України призначив одразу п’ятьох нових заступників міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Відповідне рішення озвучив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Новими заступниками міністра стали: Віталій Балашов, Наталя Денікеєва, Валерія Коваль, Станіслав Прибитько, Зоряна Стецюк.

За інформацією “Інтерфакс-Україна”, усі вони раніше працювали у сфері цифровізації, здебільшого в структурі Мінцифри:

Віталій Балашов працював у компанії “ЕПАМ Діджиталл”, нині є військовослужбовцем і паралельно виконує обов'язки техніка-програміста у фінансовому управлінні Генерального штабу ЗСУ.

Наталя Денікеєва обіймала посаду керівника Директорату розвитку ІТ-індустрії Мінцифри.

Валерія Коваль була заступником директора та начальником відділу розвитку електронних послуг на єдиному вебпорталі в Департаменті розвитку електронних послуг Мінцифри.

Станіслав Прибитько керував Директоратом електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри.

Зоряна Стецюк очолювала Директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.

До цього заступниками Федорова були Олексій Вискуб, Олександр Шелест та Олександр Борняков, які залишаються в команді міністерства.