Гроші йдуть за дитиною: батькам заплатять за виховання

Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення соціальних виплат для сімей з дітьми. Документ спрямований на підтримку батьківства та створення умов для поєднання сімейних обов’язків із професійною діяльністю.

Що передбачає законопроєкт:

- Допомога жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами — 7 тисяч гривень на одну дитину щомісяця для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (за даними Мінсоцполітики).

- Одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини — 50 тисяч гривень.

- Допомога по догляду за дитиною до одного року — одному з батьків, опікуну, бабусі, дідусю чи іншому родичу, який фактично здійснює догляд.

- Програма “єЯсла” — відшкодування витрат на догляд за дитиною дошкільним закладам або фізичним особам, які здійснюють освітню діяльність, для батьків, які вийшли на роботу або займаються підприємницькою діяльністю.

- “Пакунок школяра” — одноразова грошова допомога для учнів перших класів.

Крім того, передбачено компенсацію батькам витрат на здобуття дітьми дошкільної освіти у разі дефіциту місць у дитячих садках. За принципом “гроші йдуть за дитиною”, місцеві бюджети зобов’язані забезпечити або повне, або часткове відшкодування вартості освіти.