Британський монарх Чарльз III розповів про стан після діагнозу рак

Король Великої Британії Чарльз III дав рідкісний коментар щодо свого здоров’я. Монарх заявив, що відчуває значне покращення після діагнозу рак.

Під час прогулянки з королевою Каміллою у містечку Ньюмаркет, що в Англії, король поспілкувався з місцевим мешканцем Лі Гармоном, який пережив онкологічне захворювання, повідомляє PageSix.

– Я запитав, як у нього справи, і він сказав, що почувається значно краще, мовляв, “це просто одна з тих речей” – розповів 54-річний Гармон.

У розмові чоловік поділився з королем і власною історією. Чарльз III поцікавився у нього, як він почувається, і Лі Гармон відповів монарху, що в нього ремісія.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Букінгемський палац повідомив, що у короля виявили онкологію. Це сталося після операції зі збільшення простати, але який саме тип раку діагностували лікарі, офіційно не розкривалося.

У березні Чарльз потрапив до лікарні через ускладнення, пов’язані з лікуванням. Після цього на деякий час він призупинив участь у публічних заходах, але вже у квітні повернувся до виконання обов’язків.

У травні помічник короля зазначив, що Чарльз продовжує працювати й загалом добре тримається добре.

– Щодо цієї хвороби (раку – Ред.), то потрібно просто навчитися з нею жити. І саме це він і робить. Медицина досягла неймовірних успіхів, і я справді не бачу в ньому жодних змін. Достатньо просто дотримуватися рекомендацій лікарів і жити якомога більш нормальним життям, і саме це він і робить, – сказав королівський помічник.