Гранатометники отримали сучасні лазерні тренажери: що відомо

Міністерство оборони України офіційно дозволило застосування вітчизняної системи лазерних тренажерів для підготовки гранатометників.

Нова система тренажерів дозволяє відпрацьовувати повний цикл підготовки — від прицілювання до пострілу без застосування бойових боєприпасів.

Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера відповідає дистанції ведення вогню з РПГ-7.

Крім того, він сумісний з іншими навчальними системами, що забезпечує можливість інтеграції в багаторівневі тренувальні комплекси. Це значно підвищує ефективність навчання бійців ЗСУ.

Повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України, кардинально змінила характер сучасного бою.

Сьогодні успішні операції ЗСУ на фронті — це результат прицільного застосування артилерії.

Завдяки сучасним системам управління вогнем, навіть обмежена кількість снарядів може призвести до руйнівного ефекту.

Зокрема, координація між артилеристами, аеророзвідкою та піхотою дозволяє проводити контрудари, знищуючи техніку й особовий склад ворога з мінімальними втратами.