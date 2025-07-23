В Головному управлінні розвідки МОУ попередили, що спецслужби та пропагандисти Кремля ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням закону №12414 протести для підриву здатности нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

За оцінками розвідки, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором.

"Всередині України Росія розглядає можливості скористатись суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні.

Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви.

ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виважености в оцінках і діях", - попереджає ГУР МОУ.

Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Ввечері 22 липня Зеленський підписав документ.

В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.